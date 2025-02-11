Edirne'nin Keşan ilçesi Sazlıdere köyü ile Çanakkale’nin Adilhan köyü mevkiinde 4 türbin ve Elektrik Depolama Tesisli Subaşı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesi için ÇED süreci başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’a bağlı Sazlıdere köyü ile Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü mevkiinde Maksima Elektrik, İnşaat, Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan 4 türbin ve Elektrik Depolama Tesisli Subaşı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Maksima Elektrik, İnşaat, Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen projede toplam 21 MWm kurulu güç kapasitesine sahip türbinler yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, proje başvuru dosyasının incelendiğini ve halkın görüş, soru ve önerilerini Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya bakanlığa iletebileceğini duyurdu.

Proje alanının güneyinde, Saros Körfezi Doğal Sit Alanı yer alıyor.

T4 numaralı türbinin en yakın ünite olduğu belirtilirken, türbinlerin SİT alanı içerisinde olmadığı vurgulandı.

Bakanlık sürecin tamamlanana kadar vatandaşların görüş ve önerilerini iletebileceğini duyurdu.