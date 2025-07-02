Edirne'de Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, yazılı bir açıklama yaparak beldede yaşanan su sıkıntılarına dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kıral, seçim öncesinde Kaletepe mevkiine açılan kuyular için “Yenimuhacır’ın 50 yıllık su sorununu çözdük” denilerek görkemli açılışlar yapılmış, kamuoyuna büyük vaatlerde bulunulmuştur. Bu projeye İller Bankası’ndan 24 milyon TL kredi kullanılmış, faiziyle birlikte bu borcun toplam geri ödeme tutarı 41 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu kredi 10 yılda ödenecektir ve her ay belediyemizin bütçesinden 300 bin TL kesinti yapılmaktadır.

Ancak ne yazık ki, 50 yıl yeteceği söylenen su, aradan sadece 10 ay geçmiş olmasına rağmen bitme noktasına gelmiştir. Bu durum, projenin ne kadar plansız, öngörüsüz ve gerçeklikten uzak bir şekilde hayata geçirildiğinin açık bir göstergesidir.” dedi.

Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, kamuoyunda dolaşan bilgi kirliliğine karşı açıklama yaparak, 8 su kuyusunun 7’sinde pompaların mevcut olduğunu, pompaların teknik olarak en alt seviyelere kadar yerleştirildiğini belirtti. Pompa bulunmayan tek kuyunun ise yüksek demir oranı nedeniyle proje dışı bırakıldığını ifade etti.

Kıral, geçmişte “50 yıllık su sorununu çözdük” denilerek açılışı yapılan kuyuların yalnızca 10 ayda yetersiz kaldığını, bu durumun plansız ve öngörüsüz yatırımların sonucu olduğunu vurguladı. Belediyenin kapılarının halka açık olduğunu belirten Kıral, şeffaf ve hesap verebilir ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.