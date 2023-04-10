Edirne Yunanistan Konsolosu Aris Radiopoulos TÜRSAB Trakya BTK Başkanı Egemen Aydın'ı Tekirdağ'da bulunan ofislerinde ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gerçekleşen ziyarette Trakya BTK Yönetim Kurulu Sayman üyesi Sadri Şeref Özel, BTK Uzman Personeli Melike Gürbüz ve Denetim Uzmanı Gürçağ Solak da yer aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Egemen Aydın, Yunanistan'a sınır komşu olmalarından dolayı, bölgedeki seyahat acentelerinin çok sık ülkeye turlar düzenlediğini belirterek, "Bölgemizden yaptığımız turlarımızla yılda ortalama 20 bin Kişiye Yunanistan'ı gezdiriyoruz. Aynı zamanda Trakya'da yaşayan insanlar da sınır komşumuz olan Yunanistan'a münferit olarak da çok sık giriş çıkış yapıyor. Gerek yemek yemek, gerekse kısa tatillerini Dedeağaç, Thassos, Halkidiki, Selanik gibi destinasyonlarda geçirebiliyorlar. Bu seyahatlerde gerekli olan Yunanistan Schengen vizelerini de acentelerimiz aracılığı ile eksiksiz ve güvenle alabiliyorlar. Konsolosluk ile akreditasyonlu çalışan acentelerimiz vize konusunda tüm mevzuata hakim. Bu sebeple de vatandaşlarımız vize başvurularında herhangi bir kötü sürprizle karşılaşmıyorlar. Vatandaşlarımızın vize konusunda kafalarına takılan herhangi bir durumda, vize konusunda yetkili seyahat acentelerimizden gerekli bilgi ve desteği alabilirler" dedi.

Ziyarette, Edirne Yunanistan Konsolosluğu ile olan iyi ilişkilerin geliştirilmesi, güncel vize prosedürleri, acentelerin Yunanistan'da tanımadıkları bölgeleri tanımaları için yapılabilecek yeni tanıtım projeleri ve diğer konularda oldukça yapıcı görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.

Başkan Aydın, Konsolos Radiopoulos'a ziyaretleri ve samimi sohbetleri için teşekkür etti.