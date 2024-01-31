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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, yapılan denetimler sırasında bir araçta kontrol yaptı.

Araçtaki aramada, 65 adet çuval içerisinde 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç, araç sürücüsü şüpheli şahıs ve midyeler, doğal yaşam alanına bırakılması için Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.