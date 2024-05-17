Edirne İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, Edirne Merkez İlçede bulunan Bosnaköy mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen şahsı yakaladı. Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilmek üzere işlemleri başlatıldı.

MERİÇ'TE 8 GÖÇMEN YAKALANDI

Meriç İlçesinde de Jandarma ekipleri, Nasuhbey Köyü mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 4 Suriye, 2 Filistin ve 2 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen şahsı yakaladı. Yakalanan göçmenler de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilmek üzere işlemleri başlatıldı.