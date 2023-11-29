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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde son bir haftada önemli bir operasyona imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanması için Edirne'nin farklı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyon kapsamında, PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 5 ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi 8 olmak üzere toplam 13 terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

Terör örgütü üyelerinin kullandıkları ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve silah ele geçirildi.