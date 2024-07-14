Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 24 saatte iki ayrı operasyonda toplam 14 düzensiz göçmen yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Merkez ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan Köşençiftliği mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 4 Suriye ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ayrıca Lalapaşa ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan Doğanköy mülki sınırları içerisinde de kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 farklı uyruktan düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.