Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 24 saatte iki ayrı operasyonda toplam 14 düzensiz göçmen yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Merkez ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan Köşençiftliği mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 4 Suriye ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Ayrıca Lalapaşa ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan Doğanköy mülki sınırları içerisinde de kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 farklı uyruktan düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: igf