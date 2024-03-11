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Erdoğan DEMİR-EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda icra edilen operasyonlar kapsamında;

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadeleye, emniyet ve asayişin sağlanmasına ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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