Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadeleye, emniyet ve asayişin sağlanmasına ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Erdoğan DEMİR-EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda icra edilen operasyonlar kapsamında;
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 3 şahıs, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 10 şahıs, DHKP-C Silahlı Terör Örgütü üyesi 1 şahıs yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.