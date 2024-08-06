Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarla önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Son olarak, Havsa ve İpsala ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Havsa ilçesi Köseömer köyünde yapılan aramada, yurt dışına kaçmaya çalışan 11 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İpsala ilçesi Kapucu mahallesindeki kırsal alanda ise yapılan bir başka operasyonda, yine yurt dışına çıkmaya çalışan 8 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.