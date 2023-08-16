Edirne’de bir aracı durduran jandarma, Bulgaristan’a yasadışı yollardan geçmeye 22 Suriyeli ile bir organizatörü yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan önleyici kolluk devriye faaliyetlerinde; Bulgaristan ülkesi istikametinde seyreden bir araç durduruldu.

Yapılan kontrolde Suriye uyruklu bir organizatör, 22 Suriye uyruklu göçmen ile birlikte yakalandı.

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Yurda yasadışı yollardan giriş yapan göçmenler ülkelerine iade işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, bir şüpheli organizatör şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.