Edirne’de bir aracı durduran jandarma, Bulgaristan’a yasadışı yollardan geçmeye 22 Suriyeli ile bir organizatörü yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan önleyici kolluk devriye faaliyetlerinde; Bulgaristan ülkesi istikametinde seyreden bir araç durduruldu.

Yapılan kontrolde Suriye uyruklu bir organizatör, 22 Suriye uyruklu göçmen ile birlikte yakalandı.

Yurda yasadışı yollardan giriş yapan göçmenler ülkelerine iade işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, bir şüpheli organizatör şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.