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Edirne'de 14 Aralık 1998 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Karacaali köyünden Paşayiğit beldesine öğrenci götüren servis midibüsü sis nedeniyle karşı yönden gelen kamyonla çarpışmış, kazada 7'si öğrenci 8 kişi hayatını kaybetmişti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 14 Aralık 1998 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 öğrenci ve 1 servis şoförü, dün düzenlenen törenle 25.ölüm yıldönümünde anıldı.

İlk tören, kazanın meydana geldiği Paşayiğit-Karacaali köyü yolu üzerinde bulunan anıtta gerçekleşti. Törene, Paşayiğit İlköğretim Okulu Müdürü Bekir Karagöz, okul öğrencileri ve Karacaali köyünden vatandaşlar ile hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri katıldı.

Tören, öğrenciler tarafından anıtı ziyareti ile başladı. Burada bir konuşma yapan Okul Müdürü Karagöz, 14 Aralık 1998 tarihinde gerçekleşen elim bir trafik kazasında 7 Paşayiğit İlköğretim Okulu öğrencisini anmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Üzüntülüyüz, çocuklarımızı asla unutmadık, unutmayacağız da. Kazada, şoförümüz İbrahim Gülcü, öğrencilerimiz Bahar Tiryakioğlu, Yalçın Keskin, Hüseyin Durmaz, Sinan Atay, Zati Kırcı, Adem Soydan ve Reyhan Kandemir'i kaybettik. Anılarını, yüreğimizde yaşatacağız." dedi.

Daha sonra ise 7 öğrenci ve şoförün kabirlerinin bulunduğu Karacaali Köyü Mezarlığı'na geçildi. Burada ise kazada hayatlarını kaybeden öğrencilerin ve servis şoförünün mezarlarına gül bırakılarak, dua edildi. Anma töreni, köy imamı tarafından okunan duaların ardından sona erdi.

Anma töreni daha sonra Paşayiğit Ortaokulu’nda lokma dağıtımı ile devam etti.

Buradaki törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul öğretmenleri, öğrenciler ve hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları katıldı.

Burada katılanlara lokma ayran ikram edildi.