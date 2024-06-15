Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 33 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, son bir hafta içerisinde toplam 23 göçmen kaçağını ve 1 organizatörü yakalayarak adli makamlara teslim etti.

UZUNKÖPRÜ'DE 10 GÖÇMEN KAÇAKÇI YAKALANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Uzunköprü ekipleri, Eskiköy mülki sınırları içerisinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 farklı uyruklu göçmen kaçağını yakaladı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

HAVSA'DA 13 GÖÇMEN KAÇAKÇI VE 1 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Köseömer köyü mevkiinde yurt dışına kaçmaya çalışan 13 farklı uyruklu göçmen kaçağını ve 1 organizatörü yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araç da ele geçirildi. Yakalanan göçmenler ve organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.