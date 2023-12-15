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Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 43 yasadışı internet sitesine erişimi engelledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla; yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama (Phishing), sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 43 internet sitesinin erişime engellenerek kapatılması sağlandı.