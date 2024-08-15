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Yakalanan tüm düzensiz göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör hakkında ise adli süreç başlatıldı.

Operasyonlarda onları taşıyan araçla birlikte toplamda 2 organizatör de yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin tamamı, farklı ülkelerden olduğu belirtildi.

Komutanlığın sorumluluk bölgesindeki operasyonlarda Merkez Bosna köyü, TEM gişeleri, Meriç ilçesi Serem köyü ve İpsala ilçesi Paşaköy'ün yanı sıra Havsa ve Uzunköprü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında yapılan farklı operasyonlarda toplamda 48 düzensiz göçmenin yanı sıra 2 organizatör yakalandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de düzensiz göçmen operasyonları üzerine yoğunlaşan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, farklı operasyonlarda çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı.

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