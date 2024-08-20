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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, bölgede yaşanan maddi ve manevi kayıplara neden olan ve diğer suç olaylarının da tetikleyicisi olabilecek kaçakçılık olaylarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne merkez ilçede KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu, 2 farklı şahsın tarlasında yapılan aramada yaklaşık 49 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen bu büyük miktardaki uyuşturucu madde, kontrol altında imha edildi.

Kaynak: igf