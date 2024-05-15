Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı.

Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, Merkez ilçe Kemalköy sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, can ve mal güvenliklerini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatörlerin bağlantılarının ortaya çıkarılması ve bu kişilerin adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, bu tür olaylarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü ve göçmenlerin can ve mal güvenliğini korumak için azimle çalıştığını vurguluyor. Yakalanan göçmenler ise ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.