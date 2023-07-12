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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Avukat Eral'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşinden boşandığı da öğrenildi.

Olay yeri inceleme polislerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Eral’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne'de meydana gelen olayda bir avukat 5’inci kattaki ofisinde camı açtığı sırada dengesini kaybederek, zemine düşerek feci şekilde can verdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi’nde bulunan 5 katlı Yaşar Atlı Plaza İş Merkezi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, yaşadığı 5’inci kattaki ofisinin camını açtığı esnada dengesini kaybederek feci şekilde beton zemine düştü.

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