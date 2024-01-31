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Bu kapsamda, son 3 gün içerisinde yapılan çalışmalarda, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında; PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi 1, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 4 olmak üzere toplam 5 silahlı terör örgütü üyesi şahıs yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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