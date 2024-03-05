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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadeleye, emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi

Yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 5 terörist Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında son 1 hafta içerisinde 5 teröristi yakaladı. Yakalanan teröristlerden: 2'si PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi, 3'ü ise FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi Teröristler, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

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