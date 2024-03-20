Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, TEM Gişeler bölgesinde yaptıkları uygulamada 8 düzensiz göçmeni yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ve haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatörlerin bağlantılarını ortaya çıkarmak ve failleri adalete teslim etmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Gişeler bölgesinde yaptıkları uygulamada 8 düzensiz göçmen tespit etti.

Yakalanan göçmenler, kimlik kontrolleri ve sağlık taramalarının ardından Edirne İl Göç İdaresine teslim edilirken, ülkelerine iade edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.