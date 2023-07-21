AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet, Selimiye Arastası'ndaki esnafı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Selimiye Arastası'ndaki esnafı tek tek ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinledi.

Esnafın otopark sorununa ilişkin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu belirten Başkan İba, tarihi çarşının daha fazla turist çekmesi için bugüne kadar hep destek olduklarını ve bu konuda da gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan asırlık dua geleneğine katılan İba, Selimiye'de Cuma Namazı öncesinde çarşıdaki dua kubbesinin altında esnafların bereket duasına katıldı. Ardından, esnafla beraber çay içerek bir süre sohbet etti. İba, ziyaretinde AK Parti'nin 23 yıldır iktidar olarak vatandaşlara büyük hizmetlerde bulunduğunu belirterek, hizmet anlayışlarının artarak devam edeceğine değindi.

Ayrıca, çarşıya daha fazla turist çekmek adına Selimiye Meydanı'nı Bakanlık eliyle ihya ettiklerini ve yine esnaf için Edirne için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Ziyaretinde, AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, Edirne Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İsmail Taşdemir ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri de Başkan Belgin İba'ya eşlik etti.