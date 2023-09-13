AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığındaki değerlendirme sonucunda Edirne Merkez, Lalapaşa, İpsala ve Enez ilçe başkanlarında da değişikliğe gidildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili ve Edirne Koordinatörü Seda Gören Bölük’ün katılımıyla gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından AK Parti Edirne Merkez, Lalapaşa, İpsala ve Enez İlçe Başkanlıklarında görev değişimi yaşandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Önder Özcan'ın yerine Edirneli genç iş insanı AK Parti Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Makak, İpsala İlçe Başkanlığına Hakan İlkdoğmuş'un yerine Mahmut Mehmet Tekin, AK Parti Enez İlçe Başkanlığına Ali Mercanoğlu'nun yerine Eyüp Soydemir, AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanlığına Erhan Ayyıldız'ın yerine Seçkin Yörük atandı.

"SAHANIN İSTEDİĞİ BİR ADAYLA YEREL SEÇİMLERE GİTMEK İSTİYORUZ"

Edirne için teşkilatların tüm kademeleriyle birlikte yaklaşık 4 senedir canla başla çalıştıklarını söyleyen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptıkları her ziyarette hükümetin Edirne’ye olan hizmetlerini anlatmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Genel seçimleri geçirdiklerini şimdi ise yerel seçimler için birbirine kenetlenme zamanı olduğunu aktaran Başkan İba, "Genel seçimlerde partimizin tüm kademeleriyle gayret ettik. Şimdi ise önümüzde yerel seçim var. İnşallah biz de Edirne’nin istediği, Edirne’nin kenetleneceği ve sahanın istediği bir adayla yerel seçimlere gitmek istiyoruz. Teşkilat olarak görevimiz bu ve bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah Edirne Belediyesi’ni alarak emeklerimizin karşılığını alacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin tüm teşkilatlarıyla birlikte istişare halinde olduklarını söyleyen Başkan İba, köylerde, mahallelerde, çarşıda, pazarda sıkılmadık el dolaşmadık kapı bırakmadıklarını ve her gittikleri yerde talepleri alarak gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerekse ilgili bakanlıklara ileterek sorunun çözümü noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade etti. 2009-2014 Belediye meclis üyeliği görevini yürütürken çalıştığı gibi görevi bittiğinde de partisi için daha fazla çalışma gayretinde olduğunu vurgulayan Başkan İba, "Görevlerimizin adının hiç bir anlamı yok. Tek bir görevimiz var o da milletimize hizmet yolunda her geçen gün daha fazla çakışmak. Yine hep birlikte Edirne için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Bu arada görevi devreden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, Enez İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu ve Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız'a bu güne kadar verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan İba, görevi devralan yeni ilçe başkanlarına da başarılar diledi.