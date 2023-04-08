Edirne 1. Amatör Lig B Grubu bugün oynanacak maçlarla sona erecek.Erdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Anafartralarspor’un lider durumda bulunduğu grupta son hafta oynanacak karşılaşmalar şampiyonu ve ligde 2.sırayı alacak takımı belirleyecek.

Keşan temsilcisi olan ve 17 puanla grup liderİ Anafartalarspor bugün saat 15.00’te deplasmanda 13 puanlı ve dördüncü sırada bulunan Kırcasalihspor ile karşılaşacak.

Bir diğer Keşan temsilcisi ve 14 puanla üçüncü sırada bulunan Kültürspor bugün yine saat 15.00’te deplasmanda 16 puanla ikinci sırada bulunan Enez Belediyespor ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer karşılaşmada 8 puanla 6.sırada bulunan Yenikarpuzluspor ile 8 puanla 5.sırada bulunan Yıldızspor arasında oynanacak.