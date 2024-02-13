Edirne'de amatör liglerde toplu sonuçlar ve puan durumu belli oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A grubunda geçtiğimiz Pazar günü oynanan larşılaşmaların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle;
TOPLU SONUÇLAR
Osmanlıspor-Edirne Genç Aslanlar: 1-2
Karaağaç Ardaspor-Enez Belediyespor: 5-0
Yıldırım Gençlerbirliği-Keşan İdmanyurdu: 4-1
PUAN DURUMU
Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda geçtiğimiz Pazar günü oynanan karşılaşmaları ve oluşan puan durumu şöyle:
TOPLU SONUÇLAR;
Keşan 1984 Kültürspor-Kırcasalihspor: 0-1
Küplü Halk Oyunlarıspor-Aşçıoğlu Gençlik: 0-2
18 Kasım Kurtuluşspor-Havsaspor: 4-2
PUAN DURUMU
Edirne Süper Amatör Lig B grubunda geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;
TOPLU SONUÇLAR:
Lalapaşaspor-Çarşıspor: 3-0 (Hükmen)
Edirne Mega Genç-İpsalaspor: 1-1
Anafartalarspor-Subaşıspor: 3-3
PUAN DURUMU