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Edirne Süper Amatör Lig B grubunda geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;

Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda geçtiğimiz Pazar günü oynanan karşılaşmaları ve oluşan puan durumu şöyle:

Edirne'de amatör liglerde toplu sonuçlar ve puan durumu belli oldu. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A grubunda geçtiğimiz Pazar günü oynanan larşılaşmaların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle;

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