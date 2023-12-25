Edirne'de 1. Amatör ve Süper Amatör'de mücadele eden Keşan temsilcileri karşılaşmalardan bol puanlı ayrıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Havsapor ile karşılaştı.
Kültürspor Havsaspor'u 4-1 yenerek sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrılan taraf oldu ve şampiyonluk şansını devam ettirdi.

SÜPER AMATÖR LİG A VE B GRUPTA SON DURUM

Edirne Süper Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Keşan İdmanyurdu, kendi sahasında Edirne Genç Aslanlar ile karşılaşırken, Grubu'nda mücadele eden Keşan Anafartalarspor, deplasmanda Yeni İmaretspor ile karşılaştı.

Deplasmandaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrılan Anafartalarspor şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

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Karşılaşmalarda Keşan Atatürk Stadı Mustafa kaldı sahasında oynanan karşılaşmayı ise Edirne Genç Aslanlar 5-1 kazanarak sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrılarak şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.