Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çevre ve doğa koruma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Havsa ilçesindeki arıcılık yapan vatandaşları ziyaret ederek önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, arıcıların gezgin arıcılık belgelerini kontrol ederken aynı zamanda arıcılık yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

Arıcılara Verilen Önemli Bilgiler:

Kişisel Koruyucu Kıyafetlerin Önemi: Arıcılığın riskli bir iş olduğunu vurgulayan ekipler, arı sokmalarına karşı koruyucu kıyafetlerin mutlaka kullanılması gerektiğini belirtti.

Arı Sokmasında İlk Yardım: Arı sokması durumunda yapılması gerekenler konusunda arıcılara detaylı bilgiler verildi.

Arıcılıkta Mevzuat: Gezinti arıcılığı yapanların taşıması gereken belgeler ve yasal yükümlülükler hakkında arıcılara bilgi verildi.