54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler araç kazası dolayısıyla şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Edirne Süloğlu'nda 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralandı. Özler, olay yerinde ilk müdahale sonrasında ardından derhal hastaneye sevk edilmesine rağmen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlık, taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.