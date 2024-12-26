Edirne'nin başarılı işletmelerinden biri olan Öz Modern Makina Mühendislik ve Sanayi Tic. Ltd. Şti. sahibi Namık Kemal Oğuz, 2022 yılı yüksek gelir vergisi beyanıyla Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Firma yetkilileri, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine ödedikleri vergilerle katkı sunmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti. Şirket adına Namık Kemal Oğuz’un yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı ve Edirne’nin esnafı olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

VERGİ DAİRESİ YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdüresi Zübeyde Alpehlivan ve Edirne Vergi Dairesi Başkanı Güngör Gönültaş tarafından Oğuz’a takdim edilen teşekkür belgesi, firmanın vergiye olan hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. Firma yetkilileri, bu onurlandırma için yetkililere teşekkür etti.

BÖLGE EKONOMİSİNE DEĞER KATIYOR

Öz Modern Makina, bölgedeki ekonomik faaliyetlere yaptığı katkılar ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çekerken, bu başarılarının diğer işletmelere de örnek olmasını temenni ettiğini belirtti.