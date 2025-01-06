Edirne'de Beğendik Mandadere Göleti'nin yapım işi açık ihale usulü ile 4 Şubat günü ihaleye hazırlanıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Beğendik Mandadere Göleti 4 Şubat’ta ihale edilecek
İhale, 11.Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü1K-4 Nolu odada saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
İhale tarihinden sonra sözleşme imzalanmasının ardından yer teslimi 10 gün içerisinde ihaleyi kazanan firmaya yapılacak.
Firma yer teslim tarihinden itibaren işin yapımı için 750 takvim iş günü öngördü.
Kaynak: igf