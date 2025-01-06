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İhale, 11.Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü1K-4 Nolu odada saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Edirne'de Beğendik Mandadere Göleti'nin yapım işi açık ihale usulü ile 4 Şubat günü ihaleye hazırlanıyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Beğendik Mandadere Göleti 4 Şubat’ta ihale edilecek

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