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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, MHP Edirne İl teşkilatını ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Edirne için belediye başkan adaylığı açıklanan Belgin İba, kentte coşku dolu kutlamalarla karşılandı.

Parti binasında yapılan kutlamaların ardından tebrikleri kabul eden İba, destek olan herkese teşekkür etti. Edirnelilerle bir araya gelen İba, daha sonra ilk ziyaretini Cumhur İttifakı ortağı olan MHP Edirne İl Başkanlığı’na gerçekleştirdi. İba, burada MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu tarafından karşılandı.

Belediye başkan adaylığının hayırlı olmasını dileyen Tokluoğlu, İba'ya çiçek takdim etti. Edirne için yeni bir yola çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İba, tüm Edirne’ye hizmet etmek için, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı olarak yola çıktıklarını ve yapılan istişareler sonrası çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Merkez İlçe Başkanı Oğuzhan Özcan Altınel, İl Kadın Kolları Başkanı Hafife Balkan Delen ve yönetim kurulu üyelerine nazik ev sahipliği için teşekkür etti. MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, bu davada teşkilat üyeleriyle birlikte gece gündüz demeden her zaman destek olacaklarını belirtti. İba'nın seçimi kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Tokluoğlu, Edirne'ye hizmet yolunda var gücüyle çalıştıklarını ve bundan sonra da çalışmalarını hızlandıracaklarını kaydetti.