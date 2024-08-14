Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkez ilçeye bağlı Avarız Köyü'nde binlerce kök kenevir bitkisi ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen operasyonda Avarız Köyü'nde yapılan aramada 4 milyon 128 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Merkez ilçeye bağlı Avarız köyünde yapılan aramada büyük miktarda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan aramada, F.K. isimli şahsın tarlasındaki kök kenevir biitkiler el kondu. Ele geçirilen bu büyük miktardaki kenevir bitkisi, Türkiye'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik önemli bir darbe olarak değerlendirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaçakçılık suçuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği ve bu tür suçlara karışan herkesin yakalanarak adalete teslim edileceği belirtildi.