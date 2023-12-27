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Edirne, Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu iki gün sürecek fuara ilişkin bilgi verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Trakya Üniversiteler Birliğine üye Kırklareli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile başta Edirne Valiliği olmak üzere bu üniversitelerimizin bulunduğu illerin Valilikleri iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

27-28 Aralık 2023 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek olan Trakya Kariyer Fuarı’nın özel sektörden yüzlerce firma ile kamu sektöründen çeşitli kurumları bir araya getireceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, fuara 251 firmanın kayıt yaptırdığını ifade etti.

Şu ana kadar yapılmış en büyük etkinliğe hazırlandıklarını belirten Tabakoğlu, fuara, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olmak üzere 5 üniversitenin katılacağını söyledi. “Bu üniversitelerin rektörleri, öğrencileri ve bu şehirlerden büyük ve önemli firmalar fuarımıza katılmış olacaklar. Ayrıca bu üniversitelerimizin bulunduğu illerin valileri de katılım sağlayacaklar.” şeklinde konuşan Tabakoğlu, iki gün sürecek fuarda “Savunma Sanayi” ve 5 Üniversitenin Rektörünün katılacağı “İstihdam ve Kariyerde Üniversitelerin Rolü” konulu panellerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Tabakoğlu, bunların dışında 21 meslek, sektör, kariyer fırsatı, kariyer planlaması toplantısı olacağını söyleyerek, iki gün boyunca Balkan Kongre Merkezinin farklı salonlarında işe alım süreçleriyle ilgili bilgilendirme toplantıları, firma tanıtım sunumları ve eğitimler olmak üzere 35 etkinliğin gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Vali Yunus Sezer, üniversite öğrencileri ve Edirne için önemli bir etkinlik olduğunu belirterek ,"Hem savunma sanayiinde, hem de birçok alanda temsilciler yer alacaklar. Onlarla da iş deneyimi paylaşımı açısından son derece önemli bir programı 27 ve 28 Aralık’ta gerçekleştirmiş olacağız. Tüm Edirne halkını fuara bekliyoruz.” dedi.