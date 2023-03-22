Edirne'de yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik icra edilen 4 ayrı operasyonda kilolarca uyuşturucu maddeye el konulurken, 14 kişi tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik icra edilen 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 456 kilogram (1.800.000 adet) Ecstacy uyuşturucu hap, 36 Kg. Kokain, 2 Kg. Metamfetamin, 732 gram Reçine Esrar, 9 tüp Likit Esrar, 3 Kg. Skunk ele geçirilirken 5 şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca suç örgütüne yönelik yapılan araştırma faaliyetleri sonucunda suça karıştığı belirlenen 11 şüpheliye yönelik yapılan bir başka operasyonda da 9'u tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi.

Takibi yapılmakta olan 2 şüpheli şahıstan 1'inin de Gürcistan'da yakalandığı ve Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye'ye iadesi için talepte bulunulduğu kaydedildi. Yurt dışında Bulgaristan vatandaşı olan ve yakalama kararı bulunan diğer şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.