Edirne'de emniyet güçlerinin kararlı mücadelesi sürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde emniyet ve asayişin sağlanması için aralıksız çalışıyor. Özellikle aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı. Jandarma ekipleri, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında arama kararı bulunan toplam 123 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.