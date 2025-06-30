CHP Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı, Meriç’teki çeltik üreticilerini ziyaret ederek Ergene Nehri’nin kirlilik ve kuraklık nedeniyle tarımı tehdit ettiğini vurgulayarak, acil çözüm çağrısı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı, Meriç’e bağlı Yenicegörece Köyü’nde çeltik üreticilerini ziyaret ederek bölgedeki tarımsal sorunlara dikkat çekti.

Ergene Nehri’nin hem debi hem de kirlilik açısından alarm verici bir durumda olduğunu belirten Taybıllı, üreticilerin temiz suya erişimde büyük zorluklar yaşadığını ifade etti.

Başkan Taybıllı, yaptığı açıklamada, “Ergene Nehri neredeyse akmaz hale geldi. Bir zamanlar çeltik üreticilerimiz için umut kaynağı olan nehir, artık kirliliği ve düşük debisiyle tarımı tehdit ediyor. Kuraklık, artan girdi maliyetleri ve yıllardır çözülmeyen sulama yatırımları, Edirne’nin tarımını ve çeltik üretimini derinden sarsıyor” dedi.

Ülkenin çeltik ambarı Edirne’de üreticilerin toprağını, mahsulünü ve geleceğini korumak için mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Taybıllı, “Üreticilerimiz yalnız bırakılmamalı. Kalıcı çözümlerle desteklenmeleri şart. Edirne tarımı susuz kalırsa, Türkiye pirinçsiz kalır” uyarısında bulundu.

Taybıllı, yetkilileri acil ve etkili adımlar atmaya çağırdı.