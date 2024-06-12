CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman görevinden istifa ettiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman yazılı yaptığı bir açıklama ile Edirne İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kahraman’ın yazılı açıklamasında, 2010 yılından bu yana üyesi olduğu 2015-2023 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 12.01.2023 tarihinden bu yana CHP Edirne il Başkanlığı görevini büyük bir onurla yaptığını anımsatarak, "Üye olduğumdan bugüne kadar her seçim döneminde aktif görev aldım. İl başkanı olduktan kısa bir süre sonra 2 turlu gerçekleşen 2023 Genel Seçimlerinde partimizin başarısı için gece gündüz demeden tüm ilçelerimizde parti örgütlerimizle birlikte çalıştık. Bu yıl yapılan 31 Mart Yerel seçimlerinde aynı şekilde tüm adaylarımızla birlikte, vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek ve CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışını anlatarak Edirne Merkez, ilçelerimiz ve beldelerimizde yoğun bir çalışma programı yaptık. 31 Mart yerel seçimlerinde, Edirne Merkez ve 5 ilçe belediyesi, 3 belde belediyesini kazanarak Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandırdık. İlçelerimizclen Keşan, Havsa, Lalapaşa Belediyelerini geri aldık. Uzunköprü, İpsala ve Meriç belediyelerini maalesef çok az oy farkıyla kaybettik. Türkiye genelinde partimiz 1. Parti olmuş her bölgede oyumuz artmış olup aynı şekilde Edirne' de de oy artışı olmuştur. Yapılacak olan ilk genel seçimlerde iktidar olacağımızın göstergesidir" dedi.

Kendilerine güvenen ve desteklerini eksik etmeyen vatandaşlara teşekkür eden Kahraman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Seçim sürecini yoğun bir tempo ile çalışarak Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının Edirne'mizden inmemesi için partimizin tüm kademeleri ve gönüllülerimiz ile birlikte mücadelemizi yaptık. Edirne'mizde CHP Bayrağının dalgalanmaya devam etmesinin gururunu yaşadık, ardından tüm ilçelerimizde danışma kurullarını gerçekleştirdik. Tüm üyelerimizle birlikte seçim süreçIerini değerlendirerek öneri ve görüşlerini aldık. Tüm ilçe Danışma kurullarının ardından il danışma kurulunu gerçekleştirerek ilçelerimizde oluşan değerlendirmeleri rapor halinde Genel Merkezimize ulaştırdık. Bu mücadelemizin bir bayrak yarışı olduğunu bilerek bu zamana kadar içtenlik ve samimiyetle görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bugüne kadar büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum CHP Edirne Başkanlığı görevimden ayrılarak, bu mücadelemizi aynı şekilde devam ettirecek başka bir arkadaşımıza bayrağı devredecek olmanın onurunu yaşıyorum. Partim ve Edirme'm için elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Bundan sonra yine aynı şekilde partim ve sevdalısı olduğum Edirne'm için hizmet etmeye devam edeceğim.”