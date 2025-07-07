CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın CHP logosunu kullanarak sosyal medyada yaptığı “kutu kutu rüşvet” paylaşımına sert tepki gösterdi. Taybıllı, paylaşımı “siyasi ahlaksızlık” ve “kara propaganda” olarak nitelendirerek hukuki süreç başlatıldığını duyurduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın, CHP logosunu kullanarak “kutu kutu rüşvet” ifadesiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımı eleştirdi.

Başkan Taybıllı, “Bu paylaşım, AK Parti’nin tükenmişliğini ve çaresiz siyaset anlayışını örtbas etmek için başvurduğu kirli algı operasyonlarının bir örneğidir. Bu, siyasi ahlaksızlık ve halkı kutuplaştırmaya yönelik organize bir kara propagandadır” dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik bu “kasıtlı saldırılar” karşısında harekete geçtiklerini belirten Taybıllı, “Hukuk birimlerimiz, sorumlular hakkında yasal süreçleri başlatmak üzere çalışmalara başladı. Bu iftira kampanyasının sahipleri ve yaygınlaştırıcıları hakkında gerekli hukuki ve idari girişimler tek tek yürütülecek." dedi.

“KURUCU PARTİYİZ, HESABIMIZ ŞEFFAF”

CHP’nin Türkiye’nin kurucu partisi olduğunu vurgulayan CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, “Temiz siyasetin, halkçı belediyeciliğin ve şeffaf yönetimin adresiyiz. AK Parti’nin belediye yolsuzlukları, ihale usulsüzlükleri, sıfırlanan paralar ve bavullarla taşınan rüşvetler ortadayken, CHP’yi hedef alan bu seviyesiz saldırılar halkın vicdanında hükümsüzdür. Ne yandaş müteahhitlerimiz, ne saraylarımız, ne de sıfırlanacak kasalarımız var. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir kuruşumuz yok” diye konuştu.

Son dönemde CHP’li belediyelere yönelik artan baskılara da değinen Başkan Taybıllı, “Şafak operasyonları, hukuksuz gözaltılar ve siyasi talimatlarla yürütülen yargı süreçleri, bu iftira siyasetinin bir başka yüzüdür. Adaletin olmadığı yerde iktidar zorbalıktır. Sandıkta kaybettikçe şafakta kapı çalanlar, halkın iradesine pusu kuruyor. Bu saldırılar sadece CHP’ye değil, doğrudan milletin iradesine yöneliktir” dedi.