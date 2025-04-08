Yumurta artık sofrada değil, kuyrukta! Yumurta artık sofrada değil, kuyrukta!

CHP'nin Edirne İl eski Başkanı Fevzi Pekcanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 Genel Seçimleri'nde Trakya bölgesinin milletvekili dağılımı ve son Parti Meclisi üyelikleri hakkında eleştirilerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Edirne'de CHP İl eski başkanı Fevzi Pekcanlı, 2023 Genel Seçimleri'nde Sakarya'da toplam 8 milletvekili bulunduğunu ve CHP'nin burada 1 milletvekili çıkardığını anımsattı. Trakya bölgesinde Edirne'de 2, Kırklareli'nde 2 ve Tekirdağ'da 4 olmak üzere toplamda 8 milletvekili çıkarıldığını ancak ittifak kapsamında seçilen bir milletvekilinin daha sonra DEVA Partisi'ne geçtiğini belirten eski başkan Pekcanlı, bu durumda Trakya'da şu anda CHP'ye mensup 6 milletvekili bulunduğunu hatırlattı.

Pekcanlı, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü CHP kurultayında, Sakarya'dan 2 kişinin Parti Meclisi üyesi olarak seçildiğini ancak mevcutta 6 milletvekili bulunan Trakya bölgesinden kimsenin Parti Meclisi'nde yer almadığını dile getirerek, "Söyleceklerim bu kadar" diyerek eleştirisini sonlandırdı.

Kaynak: İGF