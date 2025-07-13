CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ADD Edirne Şube Başkanı Celil Özcan’a Ekrem İmamoğlu’na oy verdiği gerekçesiyle kınama cezası verilmek istenmesine tepki göstererek, “Bu, demokrasiye ve ifade özgürlüğüne saldırıdır” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şube Başkanı ve eğitimci Celil Özcan’a, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na önseçimde oy verdiği için Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kınama cezası verilmek istenmesini sert bir dille eleştirdi.

Yazgan, “Celil Özcan’a yönelik idari soruşturma, hukuka, demokrasiye ve toplumsal vicdana saldırıdır. İktidar, muhalif sesleri bastırmak için sistematik baskılar uyguluyor. CHP’li belediye başkanlarına, milletvekillerine ve basına yönelik sindirme politikaları, Türkiye’yi hukuk devletinden uzaklaştırıyor” dedi.

Özcan’ın anayasal hakkını kullandığı için cezalandırılmak istenmesinin ifade özgürlüğü ve demokratik katılımı çiğnediğini vurgulayan Yazgan, “Bu, sadece Özcan’a değil, tüm yurttaşların oy hakkına ve siyasi tercihine gözdağıdır. Asıl kınanması gereken bu antidemokratik zihniyettir” diye konuştu. Milletvekili Yazgan, hukukun ve demokrasinin üstünlüğünü savunacaklarını belirterek, “Celil Özcan yalnız değildir. Bu hukuksuzluğa karşı direneceğiz. Karanlık ne kadar derin olursa olsun, aydınlık kazanacaktır” dedi.