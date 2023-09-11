CHP’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü, Edirne İl Başkanlığı tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP'nin kuruluşunun 100’üncü yılı Edirne’nin Sarayiçi mevkiindeki bir restoranda verilen resepsiyonla kutlandı.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği resepsiyonda konuşan CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, “Hak hukuk adalet kavgasında, 100 yıldır bu ülkenin her atılımı Her başarısı bizim eserimiz. 100 yıl önce vardık, 100 yıl sonra da var olacağız” dedi.

Başkan Kahraman; CHP'nin bu ülkenin sigortası olduğunu belirterek, "İşte gerçek şudur ki; Bu ülke zaferi, mücadeleyi ve direnişi CHP ile yaşamıştır. Bu halk her karanlık çıkmazda, umudu CHP'de bulmuştur. Çünkü gerçek şudur ki, CHP koltuk sevdası için değil, vatan için mücadele eder; CHP yandaş için değil vatandaş için siyaset yapar. CHP her daim yine ayaktadır. Çünkü o ayaktaysa Türkiye ayakta kalacaktır. Bu karanlık günlerden de ülkenin çıkışı, umudu yine CHP'dir" diye konuştu.

Daha sonra İl Başkanı Samet Kahraman öncülüğünde, CHP’li belediye başkanları ve ilçe başkanları 100’üncü yıl pastasını kestiler ve partiye yeni katılanlar sahneye davet edilerek parti rozetleri takıldı.

Ardından Edirne Belediyesi Kent Orkestrası müzikleri eşliğinde konuklar 100’üncü yılı kutladılar.

Resepsiyona, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yanı sıra önceki dönem milletvekillerinden Kemal Değirmendereli, ilçe başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.