CHP Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu’nun adaylıktan çekilme dilekçesini CHP İl Başkanı Samet Kahraman iletti. CHP Edirne Belediye Başkan adaylığına Filiz Gencan Akın resmi başvurusunu yaptı.Batı Ekspres / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu’nun adaylıktan çekilmesi kesinleşti.

Ciravoğlu’nun noter onaylı dilekçesini Edirne Adliye Sarayı’ndaki İlçe Seçim Kurulu’na CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman iletti.

Ciravoğlu’nun adaylıktan çekilme dilekçesinin yanı sıra CHP Edirne Belediye Başkan adayı adayı Filiz Gencan Akın, adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Kahraman ve Akın, başvuruların tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yaptılar.

“GENEL BAŞKANIMIZLA İSTİŞAREDEN SONRA ADAYLIĞINI ÇEKTİ”

CHP İl Başkanı Kahraman, Ciravoğlu’nun sağlık sorunları yaşadığına vurgu yaparak, “Geçen hafta bizim adaylıklarla ilgili her şey netleşmişti. Ama yaşadığımız sürede Şükrü başkan birçok kez rahatsızlandı, dördüncü kez hastanede şu anda. Açıkçası biz de böyle olmasını istemezdik. Ancak o süreçten sonraki dönemde Şükrü Bey’in kalbi ile ilgili bir sıkıntı yaşandı, bir stent takıldı. Ancak o stentten sonra da ritim bozukluğu vs. hekimlerimizin bileceği geniş çaplı sıkıntılar yaşandı. Bugün de Şükrü Bey, Genel Başkanımız ile telefonda 2 kez görüşmüş. Süreçte sıkıntı olma ihtimaline karşılık biz burada partinin bayrağını kesinlikle yere indirmeyeceğiz, orada kalması için de mücadele edeceğiz. Şükrü Bey, Genel Başkanımız ile istişaresinden sonra adaylığını geri çekti. Noter aracılığıyla istifasını bugün burada bildirdik. Şimdi de hiç durmadan yarın itibariyle Filiz Hanım ile birlikte sahaya çıkıp çalışacağız. Filiz Hanım da bu süreçte ciddi anlamda çalışarak ön seçimde 2’nci çıkmıştı. Yarın itibariyle hiç vakit kaybetmeden Filiz Hanım ile birlikte Edirne’nin dört tarafında her yerde çalışarak bu bayrağın inmemesini örgüt olarak sağlayacağız. Bu gücümüz var. Şükrü başkanımıza da geçmiş olsun diyoruz. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Örgüt olarak hazırız. 31 Mart’ta yine orada o bayrağı hep beraber dalgalandıracağız” ifadelerini kullandı.

“NOTER ARACILIĞIYLA ALDIK”

Ciravoğlu’nun notere verilen dilekçesinde sağlık nedeninin sebep gösterilmediği konusunun sorulması üzerine cevap veren Kahraman; “Gereken lüzum üzerine olabilir ama bunu hastanede noter aracılığıyla aldık. Bugün saat 17.00 diye bir şey yok. Ayın 1’ine kadar çekilme ihtimali var. Saat 17.00 denilen kavram, 20 Şubat Salı günü itibariyleydi. Ama şu anda biz belediye meclisinin, il genel meclisinin adaylıklarının hepsini verdik. Bunların tamamıyla ilgili düzenleme 1 Mart’a kadar devam ediyor. Yani saat 17.00 kavramı yok” dedi.

Ciravoğlu’na adaylıktan çekilmesi için ısrar edildiğine dair iddiaların sorulması üzerine cevap veren Kahraman; “Biz onu bilemeyiz. Ama Şükrü Bey hastanede. 3 kez devlet hastanesinde yattı. Şu anda da fakültede. Onun için konuşmaların şekli nedir bilemeyiz ama kendisi rahatsızlandı. Onun için süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Israr etme, etmeme olayı değil; Şükrü Bey kendi isteğiyle geri çekildi. Ona da geçmiş olsun diyoruz” sözlerine yer verdi.

“BENİM İÇİN DE ÇOK YENİ BİR SÜREÇ”

CHP Edirne Belediye Başkan adaylığı başvurusu yapan Filiz Gencan Akın ise, önceliğinin Ciravoğlu’nun sağlığına kavuşması olduğunu söyledi.

“Öncelikle benim için Şükrü Bey’in sağlığına kavuşması benim önceliğimdir" diyen Akın, "Bu süreçle ilgili çok üzülüyorum. Yeni gelişen olaylar da birkaç saat içinde yaşadığımız bir süreç. Dolayısıyla hep birlikte yine yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Bir şekilde derlenip toparlanacağız. Çok güçlüyüz, daha da güçleneceğiz. Dolayısıyla kapsamlı bir basın açıklaması yapacağız. Çok yeni bir süreç benim için de. Hep beraber değerlendireceğiz. Biz başvurularımızı yaptık. Devam eden de bir sürecimiz olacak. Netleşince de hep beraber oturup konuşacağız” diye konuştu.

Öte yandan Belediye Meclisi Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyeliği adaylık listelerinin değişip değişmeyeceği sorulması üzerine cevap veren Akın; "Biz bir ekibiz, ekibimizle beraber, Şükrü başkanımız ve onun ekibiyle hep beraber konuşacağız. Kapsamlı olarak açıklamamızı yapacağız. Bugün çok yeni. Hep beraber güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.