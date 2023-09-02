Edirne İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarının engellenmesi için bir operasyon düzenledi. Operasyonda, Yolageldi köyünden bir kişiyi dolandıran B.A. (1998) ve N.A. (2005) isimli iki şüpheli yakalandı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şüpheliler B.A. ve N.A.'nın, Yolageldi köyünden bir kişiyi telefonla arayarak, kendisini savcı veya polis olarak tanıttıkları ve bu kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında, 14 bin TL nakit para, çeşitli ziynet eşyaları, 14 adet uyuşturucu hap ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, dolandırıcılık suçundan haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık olayları ile mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.