Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 71 göçmen yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Son bir haftada yapılan operasyonlarda, Havsa, Enez ilçeleri, Edirne merkez olmak üzere, Eskikadın, Sultaniçe, Söğütlüdere ve Saçlımüsellim köylerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt dışına kaçmaya çalışan çeşitli uyruklardan 71 düzensiz göçmen yakalandı.. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin bağlantılarını ortaya çıkarmak ve bu suç şebekelerini çökertmek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu suçlara karşı mücadele kararlılıkla devam edecek.