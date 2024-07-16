Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Operasyonda, Fas ve Filistin uyruklu toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Demirköy bölgesinde ve Merkez ilçesinin Kemalköy bölgesinde Jandarma ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, yurda kaçak yollardan giriş yapmaya çalışan göçmenler tespit edildi.

5'i Fas, 3'ü ise Filistin uyruklu olduğu belirlenen göçmenler, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini ve bu tür olaylara karışanları adalete teslim etmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.