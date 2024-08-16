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Havsa, İpsala ve Merkez ilçelerinde yapılan çalışmalarda, yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Özel çocuklar, Kayseri Büyükşehir ile hayallerini gerçekleştiriyor

Özel çocuklar, Kayseri Büyükşehir ile hayallerini gerçekleştiriyor

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