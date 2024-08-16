Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son günlerde önemli operasyonlara imza attı.Süleyman BEZBAŞ / KEŞAN POSTASI 

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığ sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen farklı operasyonlarda toplamda 38 düzensiz göçmen yakalandı.

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Havsa, İpsala ve Merkez ilçelerinde yapılan çalışmalarda, yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: igf