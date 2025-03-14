Edirne Keşan'da Enez Sahil Sakinleri Derneği ve Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği, Enez’in göz ardı edilen sorunlarını gündeme taşımak için 20 Nisan 2025’te bir toplantı düzenleyecek. Edirne ve Keşan’daki yerel basın mensuplarının davet edildiği toplantıda, Enez’in geleceği için çözüm önerileri tartışılacak.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Enez’in yıllardır süregelen ancak yeterince gündeme getirilmeyen sorunları, 20 Nisan 2025 Pazar günü düzenlenecek toplantıda ele alınacak. Enez Sahil Sakinleri Derneği Başkanı Hasan Akkuş ve Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği Başkanı Ulaş Deniray öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinliğe, Edirne ve Keşan’daki yerel basın mensupları davet edildi.

ENEZ’İN GÖZ ARDI EDİLEN SORUNLARI MASAYA YATIRILACAK

Toplantıyı düzenleyen dernek temsilcileri Hasan Akkuş ile Ulaş Demiray, “Enez’in doğası, tarihi ve turizmiyle büyük bir değer taşıdığını ancak yeterli ilgiyi görmediğini” belirterek, yerel basının desteğiyle bu konulara dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade etti.

“İLGİSİZLİK 40 YILLIK MAKUS TALİHİMİZİ SÜRDÜRÜYOR”

Enez’in yaşadığı sorunlara değinen yetkililer, “Ne yazık ki Edirne bürokrasisi, geçmiş ve mevcut milletvekilleri, meslek odaları ve üniversiteler Enez’e gereken önemi vermiyor. 40 yıllık bu makus talihi yenmek için harekete geçiyoruz” dedi.

YEREL BASIN TEMSİLCİLERİ ENEZ’E DAVET EDİLDİ

Toplantı, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 11.00’de Enez’de gerçekleştirilecek. Organizasyona destek veren Gökhan Tuzladan (Edirne) ve Erdoğan Demir (Keşan), katılım konusunda ilgililerin kendilerine bilgi vermelerini beklediklerini duyurdu.

Enez’in geleceği için kritik öneme sahip olan bu toplantının, yetkililerin ve kamuoyunun dikkatini bölgenin sorunlarına çekmesi bekleniyor.

Basın mensuplarının ayrıca 0533 621 82 84 Tel / whatsapp yolu ile bilgi alabilecekleri de açıklandı.