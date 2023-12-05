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Gözaltına alınan 6 organizatör ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde hava destekli operasyonlarda 5 araçta 308 göçmen yakalandı.

Edirne'de İl Jandarm Komutanlığı'nca düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 308 göçmen yakalanırken, 6 organizatör tutuklandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hava destekli operasyon düzenledi.

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