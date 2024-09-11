Edirne Büyükşehir’in yıldız judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, Uluslararası Edirne 1922 Açık Judo Turnuvası’nda nefes kesen bir mücadeleyle gümüş madalyaya uzandı. Aynı turnuvada Büyükşehir sporcusu Serra Artaç’ta şampiyonluk başarısı göstermişti. Büyükşehir, iki önemli dereceyle turnuvaya damga vurdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sporun her dalında olduğu gibi önemli ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar kazanıyor.

Kendi yaş klasmanında Büyükşehir’e sayısız başarı kazandıran judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, yeni bir başarıyı daha Edirne’de elde etti.

SAKARYA’NIN GURURU

Aydön, Edirne’de düzenlenen Uluslararası Edirne 1922 Açık Judo Turnuvası’nda mindere çıktı. Genç sporcu, 24 kilogram kategorisinde ikincilik elde ederek Sakarya’yı gururlandırdı.

TURNUVANIN SON GÜNÜNDE GÜMÜŞ BAŞARI

24 kilogramda ter döken Aysima, rakiplerini tek tek geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenadan da birçok sporcu katılım gösterdi. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan turnuvaya sporseverlerin ilgisi yoğundu.

“TEBRİKLER GÜLFEM…”

Büyükşehir’den yayımlanan tebrik mesajında, “Sakarya’mızın sporda yıldız isimleri, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Büyükşehir’imizin sporcusu Gülfem Aysima Aydön Edirne’de ikinciliği nefes kesen bir performansla elde etti. Tebrikler Gülfem” denildi.

ÖNCE SERRA SONRA AYSİMA

Aynı turnuvada Büyükşehir’in judo sporcusu Serra Artaç’ta Aysima’dan bir önceki gün altın madalyaya uzanarak turnuvaya damga vurmuştu.