Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Keşan Belediyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası tarafından “Cumhuriyetimizin 100.Yılı Hamzadere Bölgesi Tarım Zirvesi” gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Zirveye Edirne Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İpsala Ziraat Odası Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, daire kurum airleri, muhtarlar, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

Saat 10.30’da Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda Moderatörlüğü’nü Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Atakişi’nin yaptığı zirve saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, zirvenin açış konuşmasını yaparak şunları söyledi. “Öncelikle tüm katılımcılara teşekkür ediyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu yıl büyük bir kuraklık yaşadık. Bunun önlemlerini de geçen yıl yaptığımız toplantılarla çözmeye çalıştık. Kuraklık ile ilgili önlemlerimizi ne kadar önceden ve çabuk alabilirsek bu sorunu en az seviye ile atlatmaya çalışacağız inşallah. Ben bütün katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyor ve başarılı bir zirve yaşanmasını diliyorum.”

Darcan’ın ardından İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer konuşurken, "Son yıllarda gıdayı, suyu, enerjiyi daha fazla konuşmaya başladık.İklim değişiklikleri küresel ısınma ile birlikte daha fazla konuşulmaya başladı. Bu da seller, kuraklıklar olarak oluşmakta olup bitkisel üretimde verim kaybına sebep olmaktadır. Korona virüs, savaşlar, gıda üretiminin önemini bir kez daha göstermiş, elinde parası olup gıdaya ulaşamayan ülkeler görülmüş, bu da gıdaya sahip olan ülkelerin çok parası olan ülkelerden daha önemli hale getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi tarımın savunma sanayi kadar önemli olduğunu ve bizlerin de odalar ve borsalar birliği olarak yıllardır savunduğumuz tarımda planlı üretim modeli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe girmiştir. Planlı üretim ile ülkede fazlası olan ürünler ekilmeyecek, eksik olan ürünler ekilecektir. Böylelikle dışa bağımlılığımız ve ithalat azalacak, ihracatımız artacak. Cari açığımızın azalmasına katkı sağlayacaktır. Planlı üretim modelinde dört tane ürün hariç bunlardan en önemlisi bizim bölgemizi ilgilendiren çeltikte bunların içinde bu ürünleri her yerde dilediğimiz her yerde ekebiliriz. Diğer ürünler, zeytin, fındık ve çay. İpsala, Keşan, Enez Hamzadere Bölgesi Barajımızın açık ve kapalı sulama kanallarının ivedilikle tamamlanıp, toprağın suya kavuşması ikinci ürün ile bölge halkının gelirinin artması, ülke ekonomisinin daha fazla kazanması sağlanacaktır. Ülke pirincinin takriben yüzde 30’unu üreten bir bölgeyiz. Hamzadere Sulama Birliği 2024’te iyi bir enerji projesi hazırlatmakta olup, su maliyetimizi gelecek yıllar için düşürecektir. Kırsal da nüfus yaşlanıyor, gençleri üretime kazandırmak için zaman kaybetmeden çalışmalıyız. Kentsel dönüşümler gibi köysel dönüşümler yapabiliriz. Suyumuzu doğru kullanalım, sahip çıkalım, hem bölgemiz hem de ülkemiz de akarsuladan denizlere akıp giden sudan daha fazla yararlanmak için yarım kalan barajların daha fazla su depolayıp yaz dönemlerinde üretime dönüşmesi, daha fazla Ürün üretilmesi sağlanacaktır. Bölgemizde Çakmak barağı bunun bir örneğidir. Aldığımız bilgiye göre barajın nehirden doldurulması için ileti kanalının ihalesi yapılmıştır. Tarımda ölçek büyümeli toplulaştırmalar devam etmelidir. Çoban sorunu önemli bir sorundur. Hayvancılık için çok önemli olan meralarımızı ıslah edip, daha verimli hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sezer’den sonra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu söz alarak, öncelikle Tarım Zirvesi’ne katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi.“Saygıdeğer konuklarımız, öncelikle Trakya Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden saygıdeğer bilim insanlarını, Keşan’da ve zirvemizde ağırlamaktan onur duyuyor, kendilerine en içten şükranlarımızı sunuyorum. Her iki üniversitemizin, başta çok kıymetli sayın rektörleri olmak üzere, kıymetli yöneticilerine de teşekkürlerimi arz ediyorum. Böylesine bir organizasyonun, güçbirliği içinde yapılması ise ayrıca övgüye değerdir. Bu bağlamda; Keşan Kaymakamlığımıza, Trakya Üniversitemize, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitemize, Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Keşan Ticaret ve Sanayi Odamıza, Keşan Ticaret Borsamıza, İpsala Ticaret Borsamıza, Keşan, İpsala ve Enez Ziraat Odalarımıza, müteşekkiriz. Onlar; değer yaratan, değerleri koruyan, örnek çabaların ve başarıların kurumsallaşmış isimleridir. Bu zirvenin ortakları; bilimin yol göstericiliğinde, kalkınma çabamıza güç verenlerdir. Türkiye’de oda ve borsacılığın, en güzel örneklerini verenler yine onlardır. Bu kıymetli çabanın, ortaya çıkacak eserin ve yol haritasının paydaşı olmak biz Keşan Belediyesi’nin de iftiharıdır. Değerli katılımcılar, müsaadenizle vurgulamalıyım ki, Keşan Belediyesi, Keşan’ın gelişimi, büyümesi, ilerlemesi çabasında üniversite-bilim, akademi-yerel yönetim işbirliğinin çok sayıda örneğini vermekle gurur duymaktadır. Bugüne kadar; tarihten depremselliğe, kent belleğinden kent birikimine birçok alanda çalıştay, sempozyum, kongre gibi bilimsel buluşmalar düzenlemiş bir belediyeyiz. Sizleri ağırladığımız bu salon, belki de bizimle emsal ve hatta daha büyük belediyeler içerisinde en fazla bilim insanının ağırlandığı bir salondur. Salonlarımız, hemen birçok alanda, neredeyse üniversitelerdeki amfiler gibi olmuştur. Bu vesileyle altını çizmeliyim ki kazanan yine Keşan ve Keşan’ın geleceği olmuştur. Öte yandan, yine gururla söylemeliyim ki, Keşan Belediyesi olarak özellikle bölge üniversiteleriyle, Keşan ve çevresine dair çok sayıda birliktelik, anlaşma ve işbirliği yapmış olmakla onur duyuyoruz. İşte bugün yine, akıl ve bilim perspektifinden tarıma mercek tutuyoruz. Bugün Hamzadere’nin tarımsal anlamda adeta röntgenini çekiyoruz. Bölgemizin can damarını, uzmanlarıyla masaya yatırıyoruz. Baklagillerimizden, yağlı tohumlarımıza, ayçiçeğimizden, yem bitkilerimize, çeltiğimize, tatlı su habitatlarımızdan, hayvan ırklarımıza birçok konuyu hocalarımızla değerlendireceğiz. Yanlış tarım uygulamalarından, iklim değişikliğine ve kuraklığa kadar bir çok açıdan adeta pencereler açacağız. Saygıdeğer katılımcılar, bu buluşma, yerel kalkınma adına da çok önemlidir. Tarımsal performansımızla birlikte, ticaret ve sanayimizin randımanı açısından da mühimdir. Dileğim odur ki, hamzadere bölgesinde, önemli bir rol üstlenen tarım, ivme kazansın tarımsal üretimlerimizin katma değeri artsın. Benim, bu toprakların bir evladı olarak temennim, Hamzadere gıdada öncü olsun, markaları çoğalsın. Bilimden referans alınsın, bilgi temelli ekonomiye geçilsin. Daha fazla ortaklık, daha fazla işbirliği olsun. Bölgesinde daha güçlenmiş, balkan ülkeleriyle daha çok entegre olmuş, ülkemizde adından daha fazla söz ettiren bir Hamzadere olsun. Sözlerime son verirken, verilen bilgilerin kesinlikle faydalı olacağına inanıyor, başta bilgilerine başvuracağımız hocalarımız olmak üzere, üniversitelerimize, katkı sunan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, oda ve borsalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Zirvemizin, hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tebrik ediyor, Keşan Belediyesi adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Helvacıoğlu’nun konuşmasının ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof.Dr. İsmet Başer, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof.Dr. Fadul Önemli, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Adnan Orak, Trakya Üniversitesi’nden Prof.Dr. Yalçın Kaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof.Dr. Fatih Konukçu, Trakya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Necmi Başer, Trakya Üniversitesi’nden Prof.Dr. Cem Tokatlı, Trakya Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tan ile Trakya Üniversitesi’nde Doç. Dr. Süleyman Kök konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından katılıcılara plaketleri takdim edildi.