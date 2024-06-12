Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'da 2024 yılına yönelik hasat ve balya bağlama ücretlerini belirledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de 2024 Hasat ve Balya bağlama ücretleri belli oldu

Koordinasyon Kurulu Başkanı İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan başkanlığında toplanan Hüseyin Arabacı, Hasan Şen, Taner Öztürk, Bülent Uzel, Özcan Kayalı, Hüseyin Türkkan, Mehmet Oskan ve Nadi Aygen’den oluşan İl Koordinasyon Kurulu, yeni sezona ilişkin hasat ve balya bağlama ücretlerini belirledi.

Buna göre; Hububat Biçim Ücreti: 230.00 TL /Dekar –KDV Dahil, Kıyıcılı Hububat Biçim Ücreti: 250 TL/Dekar-KDV Dahil, KANOLA Biçim Ücreti: 260 TL/Dekar-KDV Dahil, Kıyıcılı Kanola Biçim Ücreti: 280 TL/Dekar-KDV Dahil, Balya Bağlama Ücreti (25 KK. Balya bağlama için) 20 TL (Adet KDV Dahil) oldu.